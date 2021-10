Premium Het beste van De Telegraaf

Personeel op de vlucht na bestorming door gedupeerden ’James Bond-taferelen’: leasesoap in Limburg ontspoort

Maasbracht - Doodsbedreigingen, psychiatrische hulp. Terwijl de twee broers achter leasefirma Car Driver Deals uit Maasbracht zich al maanden schuilhouden, worstelen ex-werknemers met de heftige gevolgen. Ze moesten over een muur in de tuin vluchten, als in een heuse James Bond-film.