’Problemen op de werkvloer vaak veel te serieus aangepakt’

Premium Cultuur

Jon van Eerd: ’We houden er alle vertrouwen in’

Jon van Eerds eerste voorstelling van Harrie neemt de benen, was voorlopig gelijk de laatste. Toch hebben de acteurs intens genoten van het die ene avond. Van Eerd: „Natuurlijk is het heel verdrietig dat het voor nu hier bij moet blijven, maar het is nu gewoon even niet anders.”