'BAM ruimschoots geslaagd in ambitie'

,,Vorig jaar hebben ze niets gedaan maar nu begint het te lopen, zeker in Engeland en Ierland. In de eerste helft werd voor 112 miljoen euro verkocht. Met de 83 miljoen euro in Glasgow komt het totaal op bijna 200 miljoen euro.''

Mulder verwacht dat BAM een boekwinst behaalt op het nog in aanbouw zijnde pand in Glasgow en dat die wordt uitgesmeerd over de onderdelen bouw en ontwikkeling.

BAM noteerde om 12.43 uur 4 procent hoger op 2,27 euro. Maandag leverde het fonds 8,7 procent in na een winstwaarschuwing van de Britse branchegenoot Balfour Beatty.