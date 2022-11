Nederlanders Europees kampioen met pensioenkloof

Hoewel de gemiddelde vermogenskloof tussen mannen en vrouwen ook in Europa groot is, is die het kleinst van alle regio’s in de wereld: vrouwen zullen bij hun pensionering naar verwachting iets meer dan driekwart (77%) van het vermogen van mannen hebben opgebouwd. Nederland heeft met 70% de grootste vermogenskloof tussen mannen en vrouwen van Europa, 4% onder het wereldwijde gemiddelde en 7% onder het Europese gemiddelde.

’Schokkend’

Angel Hoover, hoofd Benelux van WTW, vindt het een schokkend resultaat en „een teken hoeveel meer er moet worden gedaan.” Volgens haar wordt deze ongelijkheid wordt veroorzaakt door vele factoren. „Zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen, uitgestelde carrières vanwege mantelzorg en verschillen in financiële kennis. Onze samenleving voert een welkom debat over de vermogensgelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar de discussie moet ook gaan over het vermogen van vrouwen tijdens hun loopbaan en bij hun pensionering.”