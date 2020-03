’Onderonsje Trump met hedgefondsmanagers over economie VS’

Het gesprek zou vooral zijn gegaan over de kijk van de investeerders op de markten en de Amerikaanse economie, en in mindere mate over mogelijke acties die de overheid zou kunnen ondernemen om de impact van het nieuwe coronavirus te verzachten.

Een van de onderwerpen was het beleid van de Federal Reserve, en welke mogelijkheden de koepel van centrale banken heeft om sectoren te ondersteunen die het meest te lijden hebben onder de coronacrisis. Momenteel ligt het leven in grote delen van de VS nagenoeg stil om de verspreiding van het virus te vertragen.

Tijdens het gesprek zou ook naar voren zijn gekomen dat het virus niet permanent zal zijn en dat de Verenigde Staten een „doordachte aanpak” nodig hebben om de situatie weer te normaliseren. Het noemen van een datum zou daarbij helpen, zo zijn geopperd.