Stekker uit internetleverancier Rodin, zoektocht naar koper netwerk

Voor de klanten verandert er momenteel dus niets. Mastenbroek wil zo spoedig mogelijk op zoek gaan naar een koper voor het netwerk van de onderneming, zodat de aanleg van snelle verbindingen in de noordelijke provincie door kan gaan. „Het is van het grootste belang dat dit proces een kans krijgt, omdat anders de schade voor alle betrokkenen enorm zou zijn en het project in ieder geval niet meer uitvoerbaar zou zijn”, geeft de curator aan.

Rodin staakte volgens Dagblad van het Noorden na verschillende tegenslagen vorig jaar al voorlopig het project Snel Internet Groningen. Er speelde onder meer een financieel geschil met de provincie. Eerder dit jaar meldde de krant dat de Luxemburgse aandeelhouder CEBF bij Rodin ingreep en dat er achter de schermen aan een plan werd gewerkt om de onderneming er weer bovenop te helpen.

Uitstel van betaling

Dat laatste lijkt niet gelukt. Vorige week verleende de rechtbank in Groningen al uitstel van betaling aan de onderneming. Deze surseance is nu omgezet in een bankroet. „Hoewel het bedrijf nu failliet verklaard is, zal het voorlopig worden voortgezet in de huidige vorm”, laat de curator weten. „Dit gebeurt in de hoop om zo het doel, snel internet voor het buitengebied van Groningen, alsnog te kunnen realiseren.”

Rodin kreeg een aantal jaar geleden de klus om in het Groningse buitengebied duizenden adressen aan te sluiten op snel internet. Daarmee waren tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Maar eerder dit jaar kwam naar voren dat er nog maar weinig aansluitingen echt waren gerealiseerd.