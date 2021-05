Helft werkenden in nieuwe cao’s op nullijn

Dat blijkt uit een inventarisatie van cao-akkoorden door werkgeversorganisatie AWVN. „Bijna de helft van alle werknemers (47 procent) met een in 2021 afgesloten cao krijgt dit jaar geen loonsverhoging.”

Vlak voor de coronacrisis kwam de gemiddelde cao-loonstijging net boven de 3 procent uit. In de afgelopen maand stegen de lonen in de cao-akkoorden die toen werden afgesloten met 1,7 procent. Achter dat gemiddelde zitten grote verschillen, want uit de inventarisatie blijkt dat in bepaalde cao’s helemaal geen loonsverhoging is afgesproken.

Hard geraakt

Volgens AWVN is in twintig van de 124 nieuwe cao’s gekozen voor de nullijn. Onder die twintig cao’s vallen 446.000 werknemers in tien sectoren en in tien grotere bedrijven. Het gaat daarbij ’meestal om sectoren die hard zijn geraakt door de coronacrisis, zoals de vervoerssector, de cultuursector en de horeca’.

Er moeten dit jaar nog honderden nieuwe cao’s worden afgesloten tussen werkgevers en vakbonden. Inmiddels zijn er 124 cao-akkoorden bereikt, maar in totaal lopen er dit jaar 424 cao’s af, waaronder 4,9 miljoen werknemers vallen.

Vakbond FNV stelde voor dit jaar een looneis van 5 procent ’daar waar het goed gaat’. „Sectoren waar het niet goed gaat, hebben wat van ons nodig. Loonmatiging, afspraken over reorganisaties. Daar sluiten we onze ogen niet voor”, zei cao-coördinator Zakaris Boufangacha van de FNV eerder in de Telegraaf.

Luister de podcast Kwestie van Centen over de inkomensontwikkeling in Nederland: