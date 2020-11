Kendrion wil verder uitbreiden in China

Ⓒ DIJKSTRA BV

ZEIST (AFN) - Kendrion wil uitbreiden in China. De onderneming is van plan een nieuwe productiefaciliteit in de Chinese stad Suzhou bouwen. De producent van elektromagnetische componenten meldde dat bij de handelsupdate over het derde kwartaal. Daaruit kwam naar voren dat in het Aziatische land sprake is van groei.