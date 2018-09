Kabinet kiest voor 3 grote windparken op zee

Volgens de betrokken ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) gaan door clustering van de nieuwe windparken de kosten flink omlaag. In de drie gebieden komen in totaal 5 windparken. Het levert de komende 15 jaar in totaal een besparing van 3 miljard euro op, aldus Kamp

Volgend jaar kan bij Borssele worden begonnen met de ontwikkeling van het eerste park. Dit park komt zeker 22 kilometer in zee te liggen. De andere parken voor Noord- en Zuid-Holland komen op maximaal 18,5 kilometer uit de kust. Doordat ze dichter bij land liggen dan gepland, wordt nog eens 1,2 miljard bespaard.

Procedure

De procedure is ook veranderd. De onderneming die het beste en goedkoopste een windpark kan bouwen, krijgt tegelijkertijd een vergunning én subsidie. Voorheen moesten energiebedrijven eerst een vergunning bemachtigen en pas daarna kon een subsidie worden aangevraagd.

Regeringspartij VVD steunt het kabinetsplan voor enkele grote windparken op zee op hoofdlijnen, maar wil wel dat er wordt onderzocht of de parken niet verder uit de kust kunnen worden gebouwd. Natuur & Milieu en Greenpeace zijn bang dat de aanleg van windmolenparken in zee nodeloos vertraging oploopt nu het kabinet heeft besloten negen vergunningen in te trekken. De organisaties zijn verbaasd dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) de al eerder afgegeven vergunningen ongedaan maakt ,,tegen eerder gemaakte afspraken in het SER-akkoord in''.