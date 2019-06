Amerikaanse overname voor Dassault Systèmes

De partijen hebben een definitieve overeenkomst getekend. Dassault legt 92,25 dollar per aandeel in contanten op tafel voor het in New York gevestigde Medidata. De omzet van Medidata bedroeg vorig jaar 636 miljoen dollar. Het bedrijf levert bijvoorbeeld software voor gebruik bij klinische testen. Tot de klanten van Medidata behoren de grootste farmaceuten ter wereld.

In april werd al gemeld dat Dassault interesse zou hebben in een overname van Medidata. Het is de bedoeling dat de deal voor het einde van dit jaar wordt afgerond.