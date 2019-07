Aldi en Lidl lijden onder omstreden Kassa-test

Onderzoeksbureau GFK heeft vastgesteld dat Aldi van zijn vaste klanten nu het rapportcijfer 7,55 haalt voor zijn prijsniveau. Voor de uitzending van Kassa in april was dat nog 7,88. Bij Lidl daalde de waardering van 7,79 naar 7,54, meldt vakblad Distrifood.

Kassa kocht voor zijn onderzoek in zes Almeerse supermarkten 27 veelgebruikte artikelen voor de laagst mogelijke prijs. Het goedkoopst was het boodschappenmandje bij Dirk (€42,25). Jumbo stond op plaats twee (€42,90). Plus op drie (€44,31) en Albert Heijn op vier (€46,18). Tegen alle verwachtingen in waren de onderzoekers het meeste kwijt bij Lidl (€46,97) en Aldi (€47,51).

Diverse winnende ketens maakten gebruik van het onderzoek in reclamecampagnes. Met effect, stellen de onderzoekers vast.

Aldi en Lidl klaagden vergeefs over een groot manco van het Kassa-onderzoek. Daarin werd namelijk niet de kwaliteit meegenomen. Het onderzoeksresultaat wordt ook vertekend, zo zeggen supermarktexperts, doordat exclusievere ketens hun budgetartikelen extra goedkoop kunnen aanbieden dankzij hogere marges die zij op andere producten scoren.