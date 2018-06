Nikkei sluit week in mineur

De Japanse banken behoorden tot de sterkste dalers met koersverliezen van meer dan 2 procent voor Mitsubishi UFJ en Mizuho Financial. Ook de technologiebedrijven moesten het ontgelden in navolging van de forse verliezen in de Amerikaanse technologiesector. Robotmaker Fanuc was een positieve uitschieter met een plus van ruim 4 procent na verhoging van de winstverwachting voor dit jaar.

Elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste aandelenmarkten ook omlaag. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 1,3 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,1 procent.