Bitcoin voor het eerst weer boven $30.000

Sinds het ontstaan van de wereldwijde onrust over de bankensector, toen twee Amerikaanse banken omvielen en het Zwitserse Credit Suisse gered moest worden, is de bitcoin aan een stevige opmars bezig. Dat hernieuwd enthousiasme voor de digitale valuta komt volgens analisten doordat beleggers andere plekken zijn gaan zoeken om hun geld in te investeren. Ook andere crypto's zijn de laatste tijd flink meer waard geworden.

Topman Mati Greenspan van de firma Quantum Economics laat weten dat de bitcoin met $30.000 een belangrijke grens is gepasseerd. "Het betekent in feite dat de prijs volledig is hersteld van Celsius, FTX en het Amerikaanse regelgevende optreden", zegt hij, daarbij verwijzend naar ontwikkelingen die eerder juist voor twijfel zorgden bij beleggers over hun investeringen in de virtuele munt.

Duik naar 16.000 dollar

Celsius is een cryptokredietverstrekker die eerder ten onder ging. In de tweede helft van vorig jaar raakte de bitcoin veel van zijn waarde kwijt. Dat gebeurde met name door het ineenstorten van FTX, een van de grootste platforms voor het bewaren en verhandelen van cryptomunten als bitcoin en ethereum. In de cryptowereld vreesde men dat het faillissement van FTX over zou slaan naar andere bedrijven. Door die onzekerheid zakte de koers op een gegeven moment onder de $16.000.

Inmiddels is de munt dus alweer bijna verdubbeld in waarde ten opzichte van dat dieptepunt. Maar de waarde ligt nog ver onder het recordniveau van bijna $69.000 van november 2021. Cryptohandelaren denken de laatste tijd wel dat het ergste achter de rug is op de cryptobeurzen en voorzagen eerder al dat 2023 een mooi jaar zou gaan worden.

Louche imago

Cryptomunten hebben niettemin al jaren een enigszins louche imago. Omdat ze anonieme betalingen mogelijk maken, zijn ze ook een geliefd instrument voor witwasacties door criminelen en andere malafide personen. Daarnaast waarschuwen toezichthouders herhaaldelijk dat ze geen onderliggende waarde hebben en beleggers in digitale munten dus hun inleg volledig kunnen verliezen.