Kritiek op WK-reclame Jumbo met bouwvakkers: ’Schaamteloos’

„Jumbo moet zich echt kapot schamen voor deze reclame voor het WK in Qatar”, zegt iemand bijvoorbeeld op Twitter. „Hoe schaamteloos wil je het hebben?” Een ander noemt het „heel stom en naïef.” „Lijkt mij totaal ongepast en wat mij betreft stopt Jumbo direct met de reclame.”

Klachten

De Reclame Code Commissie heeft inmiddels klachten over het spotje ontvangen. Hoeveel precies, wil ze niet zeggen, noch wat de aard van de klachten is. De commissie gaat kijken of de klachten met voorrang behandeld kunnen worden, zegt een woordvoerder.

De Ster heeft al laten weten dat de Jumbo-reclame aan alle criteria voldoet om uitgezonden te mogen worden. Ster haalt de reclame bij commotie niet van de buis, die beslissing ligt volgens de stichting bij de supermarktketen.

In het spotje zijn bouwvakkers te zien die de polonaise lopen op een bouwplaats. Amnesty International noemt de nieuwe reclame van supermarktketen Jumbo voor het WK voetbal in Qatar „misplaatst” en „onverstandig.” Volgens de mensenrechtenorganisatie zal het spotje veel kritiek over zich heen krijgen.

’Verkeerd soort lolligheid’

„Het legt een verkeerd soort link met de mensen die al die stadions in Qatar hebben gebouwd en daarbij gewond zijn geraakt of overleden”, zegt Amnesty-woordvoerder Ruud Bosgraaf. „Mensen die naar het WK zullen kijken op tv en Oranje toejuichen zullen ook denken dat dit een stap te ver gaat. Het is een verkeerd soort lolligheid.”

Ondanks de kritiek wil Amnesty niet voor de supermarkt bepalen wat er met de commercial moet gebeuren. „Wij zijn geen censuurmeester, we laten het verder aan Jumbo over om te kijken ze er verder mee gaan doen. Andere bedrijven hebben al eerder aangegeven dat ze terughoudend zijn met reclame en spotjes rond het WK. En terecht ook.”

Uitgebuit

Het WK in Qatar is zeer omstreden omdat er bij de bouw van de stadions duizenden arbeidsmigranten zouden zijn omgekomen. De arbeiders worden volgens mensenrechtenorganisaties jarenlang uitgebuit en werken onder slechte omstandigheden.

Jumbo geeft woensdagochtend aan zo snel mogelijk met een reactie te komen. Het verantwoordelijke reclamebureau verwijst naar het supermarktconcern. „Alle woordvoering over campagnes gaat via de klant, dat is nu eenmaal de afspraak”, zegt Eddy Salfischberger, directeur van Alfred, het bureau dat deze WK-campagne voor de supermarktorganisatie heeft ontwikkeld. „Ik heb al diverse telefoontjes hierover ontvangen en iedereen verwijs ik naar Jumbo”, aldus de directeur die aangeeft dat deze misser intern wel tot gesprekken leidt over de vraag waar het is misgegaan.

De super verklaarde vorige maand nog zich in zijn communicatie-uitingen rond het WK uitsluitend op het Oranjelegioen te zullen richten. „We realiseren ons goed dat er gevoeligheden zijn rondom dit WK voetbal in Qatar. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de wijze waarop we dit jaar inspelen op het Oranjegevoel voor en tijdens het WK voetbal.”

Bekende Nederlanders

In de spot van Jumbo zijn overigens niet alleen bouwvakkers te zien. Ook veel beroemde Nederlanders hebben meegewerkt aan de reclame, waaronder de Toppers en de Jumbo-schaatsploeg. Ook acteur Frank Lammers, rapper Donnie en actrice Maike Meijer figureren in de spot. De Toppers verwijzen woensdagochtend voor een reactie door naar Jumbo. Lammers, rapper Donnie en Meijer waren niet voor commentaar bereikbaar.