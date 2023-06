Fed-vertegenwoordigers zinspelen alweer op renteverhoging

Fed-bestuurder Christopher Waller en president Thomas Barkin van de Federale bank van Richmond hebben in verschillende speeches waarover nieuwszender CNN bericht, gezegd dat verdere renteverhogingen nodig zijn om de de inflatie terug te brengen tot de doelstelling van 2%.

„De arbeidsmarkt is nog steeds sterk, maar de kerninflatie beweegt gewoon niet en het zal waarschijnlijk wat meer aanscherping vereisen om te proberen die terug te dringen”, zie Waller vrijdag in Oslo tijdens een discussie georganiseerd door de Noorse centrale bank Norges Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Barkins liet zich in gelijksoortige bewoordingen uit tijdens een conferentie in de Amerikaanse staat Maryland.

Prijsindex

Uit de laatste economische rapport van de Fed blijkt dat de meeste vertegenwoordigers van de centrale bank verwachten dat de basisrente in 2023 zal uitkomen op 5,63-5,87%, wat betekent dat er dit jaar waarschijnlijk nog twee kwartpuntsverhogingen volgen. Uit de laatste reeks economische projecties van de Fed blijkt dat de meeste centrale bank-functionarissen verwachten dat de consumtenenprijsindex, de graadmeter die de Fed het liefst hanteert, in 2024 iets boven de doelstelling van 2% zal blijven en pas in 2025 de 2% zal bereiken.