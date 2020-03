Deloitte onderzoekt miljoenenfraude Stadgenoot

Een medewerkster van de corporatie wist zonder hulp van handlangers bijna twee miljoen euro achterover te drukken. De fraude, gepleegd door een gokverslaafde financieel medewerkster die haar buit afgelopen jaren vrijwel volledig verspeelde bij een vestiging van Holland Casino in Utrecht, werd onlangs onthuld door De Telegraaf.

Bekijk ook: Miljoenenroof bij corporatie

Terugvorderen

De vrouw wordt inmiddels door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk vervolgd. Haar voormalige werkgever probeert in een civiele procedure zo veel mogelijk van de verduisterde gelden terug te vorderen. Erg veel wordt daar overigens niet van verwacht. „Van een kale kip is het lastig plukken”, verzucht een woordvoerder van de woningcorporatie.

Facturen vervalst

Uit het forensisch onderzoek van Deloitte blijkt dat het om een financiële medewerkster van de afdeling Vastgoed en Ontwikkeling gaat, die de facturen aan haar werkgever zodanig vervalste dat er gedurende elf jaar in totaal €1,9 miljoen naar haar eigen rekening werd overgemaakt.

De accountants stellen vast dat de medewerkster in haar eentje jarenlang administratieve controles van Stadgenoot heeft weten te omzeilen, zonder hulp van collega’s of handlangers buiten de organisatie. Mede om die reden heeft Deloitte in een rapport over de fraude nieuwe preventie- en controlemaatregelen aan de woningcorporatie voorgesteld. De woordvoerder van Stadgenoot laat weten dat de organisatie deze voorstellen heeft overgenomen. Met het oog op de juridische procedures die lopen en in voorbereiding zijn, wil Stadgenoot geen nadere mededelingen over de zaak doen.