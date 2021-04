Dringen bij deur Damrak: ’Investeringsfonds oud-kopstuk Allianz op weg naar Amsterdam’

Het gaat daarbij om een zogeheten special purpose acquisition company of ’spac’. Met een spac wordt geld opgehaald om een bedrijf over te nemen, dat dan op die manier een beursnotering krijgt. Wemmer zou daarbij specifiek op zoek gaan naar deals in de verzekeringssector waarin hij veel ervaring heeft. De Duitser is al meer dan dertig werkzaam in de verzekeringsindustrie. Er zou al gepraat worden met mogelijke investeerders in het investeringsfonds dat Wemmer met anderen aan het opzetten is.

Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk en oprichter van het luxebedrijf LVMH, kwam eerder ook met het plan om een investeringsfonds naar Beursplein 5 brengen. Eerder dit jaar ging investeringsvehikel ESG Core naar de beurs in Amsterdam. Dat richt zich op duurzame ondernemingen. Ook de Britse techondernemer Michael Tobin zou overwegen een spac naar het Damrak te brengen. Dat geldt ook voor oud-topman Martin Blessing van Commerzbank.

Dit jaar zijn wereldwijd al meer dan driehonderd spac’s naar de beurs gegaan, waarmee in totaal bijna 102 miljard dollar werd opgehaald, aldus berekeningen van Bloomberg. Het merendeel van die beursgangen vond plaats op Wall Street. In Europa is dat aantal tot dusver nog zeer beperkt, maar er komen er wel meer aan.