Japanse beurs wint met steun autofabrikanten

Bedrijven die meer gericht zijn op de binnenlandse economie werden daarentegen van de hand gedaan door de zorgen over de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan en het trage vaccinatieprogramma.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 28.364,61 punten. Sterkste stijgers waren de grote containervervoerders Kawasaki Kisen en Mitsui OSK Lines met winsten van respectievelijk dik 7 en ruim 4 procent. Toyota, de grootste autoproducent ter wereld, steeg meer dan 1 procent en bereikte een nieuw recordniveau. Concurrenten Honda en Nissan wonnen rond 1 procent. Warenhuisbedrijf J. Front Retailing zakte 2 procent door de zorgen over de aanhoudende golf van nieuwe coronabesmettingen in Osaka, de op een na grootste stad van Japan.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,4 procent. Chinese bedrijven die actief zijn op het gebied van cryptomunten stonden onder druk. Peking liet weten hard op te treden tegen de handel en het minen van bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld. Het minen is het valideren en vastleggen van betalingen in de blockchain, waarbij de zogenoemde miners kans maken op nieuwe bitcoins. China waarschuwt al enige tijd voor de speculatieve handel in digitale valuta. Ook mogen cryptomunten niet worden gebruikt voor betalingen in het land.