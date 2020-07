Texas Instruments komt met gunstige vooruitzichten

Naar verwachting bedraagt de winst in het lopende kwartaal tussen de 1,14 en 1,34 dollar per aandeel. De omzet komt waarschijnlijk uit op zo'n 3,3 miljard tot 3,5 miljard dollar. Deze cijfers zijn sterker dan waar analisten in doorsnee op rekenden.

Afgelopen drie maanden ging een winst per aandeel van 1,48 dollar per aandeel in de boeken. Dat is 9 procent meer dan een jaar terug. De opbrengsten krompen met 12 procent tot 3,2 miljard dollar. Dat laatste kwam vooral door een zwakke vraag vanuit de automobielindustrie.