Apple en Boeing duwen Wall Street omlaag

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handelsdag licht in de min. Beleggers op Wall Street moesten het doen zonder groot nieuws om zich op te richten. Ze keken vooral naar later in de week. Zo zal de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell op woensdag en donderdag verklaringen afleggen voor het Amerikaanse Congres. Ook volgen er na maandag verschillende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten en wat bedrijfsresultaten.