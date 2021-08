Corona laat sporen achter in regionale groei

Het bruto binnenlands product in hoofdstad en rond de nationale luchthaven lag in het tweede kwartaal respectievelijk 8 en 18% onder het niveau van het tweede kwartaal van 2019.

Industrieregio’s hebben daarentegen de wind alweer flink in de zeilen. Met name de hightechindustrie rond Eindhoven, maar ook industriële clusters bij Delfzijl en in de regio IJmond horen bij de grootste groeiers van het land. Productieniveau’s in deze gebieden lagen inmiddels alweer meer dan 3% hoger dan in de laatste lente voor de corona-uitbraak.

„Je ziet goed terug dat de krimp vooral zit in gebieden als Amsterdam en de Haarlemmermeer die afhankelijk zijn van reisbranche, cultuur en horeca”, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. „Terwijl de industrie het juist heel goed heeft gedaan, door corona heen. Dat zagen we ook in de algemene groeicijfers.”

Langzaam herstel

Ten opzichte van een jaar geleden hoort de Haarlemmermeer met een plus van 17% tot de grootste stijgers, maar dat komt vooral door het dramatische verval in het voorjaar van 2020 toen het vliegverkeer zo goed als stil kwam te liggen. Vergeleken met 2019 werd daar toen een afname van 27 tot 29% gemeten.

Zowel Schiphol als de cultuur- en horecasector in Amsterdam, zijn dan ook niet over de klap van corona heen, ziet Van Mulligen. „Als corona voorbij is, dan zul je die weer harder zien stijgen dan andere regio’s. Maar het kan het nog steeds wel jaren duren voordat het herstel helemaal is ingezet.”