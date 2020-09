Corona biedt kans voor nieuwe online markten

Gielen schreef samen met Wout Withagen die met digitaal bureau Freshheads online marktplaatsen bouwt, het boek ’Bouw een succesvolle online marktplaats’. De ondernemers geven tips, maar waarschuwen ook voor veel gemaakte fouten.

Wout Withagen en Joost Gielen (r) Ⓒ Tommy de Lange

„Het begint altijd met een idee”, vertelt Withagen. „En het is heel belangrijk om dat idee met mensen te delen. Daar zijn ondernemers vaak bang voor, maar als je het geheim houdt, loopt je de kans dat je een marktplaats bouwt waar niemand op zit te wachten.”

Bovendien is het volgens Gielen allesbehalve erg als anderen met hetzelfde idee aan de slag gaan. „Dat houdt je scherp en betekent dat er een markt voor is. Als er na 1 of 2 jaar niemand is opgestaan met een vergelijkbaar initiatief, moet je jezelf afvragen of je wel op de goede weg zit.”

Beter

Hij wijst erop dat de oplossing die een nieuw platform biedt tien keer beter moet zijn dan de huidige situatie. „Het moet zowel waarde hebben voor de vraag- als voor de aanbodkant. En dan moet je er ook zelf nog iets aan overhouden.”

Hoewel de markt met giganten als Marktplaats, Booking.com, Uber en Thuisbezorgd al behoorlijk vol lijkt, zijn er volgens de auteurs nog voldoende mogelijkheden voor nieuwkomers. Voor platformen die nieuwe markten aanboren, zoals het wereldwijd verhandelen van noten of windmolenonderdelen. Maar ook voor niches van bestaande online giganten.

Withagen: „Marktplaats is in Nederland de grootste online tweedehands markt. Maar het is zo allesomvattend dat er verschillende succesvolle platforms zijn verschenen die zich op een niche richten. Zo is op Marktplaats tweedehands designerkleding te vinden, maar is er ook plek voor The Next Closet dat zich uitsluitend daarop richt.” Om The Next Closet tot een succes te maken, hebben de oprichters volgens Withagen goed gekeken waarin Marktplaats tekort schoot. „Voor de vraagkant was dat een gebrek op kwaliteitscontrole , terwijl de aanbodkant moeite had de kleding op de juiste wijze te fotograferen. Door te werken met geverifieerde verkopers en te helpen de kleding om een chique manier te presenteren, is er naast Marktplaats ook plek voor deze niche.”

Kritische massa

Het duo geeft toe dat het allesbehalve eenvoudig is om een platform succesvol in de markt te zetten. Gielen: „Je hebt zowel aan aanbod- als vraagkant een kritische massa nodig. Het moet een win-win-win-situatie zijn. Voor zowel vraag, aanbod als platform moet de balans kloppen.”

Een fout die veel ondernemers volgens de Werkspot-oprichter maken is dat ze de aanbodkant zo goed kennen dat ze vergeten om naar de vraagkant te kijken. „Voor iemand uit de autobranche is het niet moeilijk om garages aan zich te binden voor een autoverhuurplatform. Maar wat kost het om iemand te vinden die een auto wil huren, hoe trek je die naar je platform toe? Bovendien is het een bestaande markt, waar je als platform ook zelf iets aan wilt overhouden.”

Vertrouwen

Hoewel internet het heel eenvoudig maakt om prijzen te vergelijken, is het bieden van de laagste prijs geen vereiste voor een succesvol platform. Withagen: „Het gaat ook om vertrouwen, gemak, transparantie en snelheid.”

Hij wijst er tot slot op dat je niet bang moet zijn om je eigen markt te ontwrichten. „Uitzender YoungCapital lanceerde vorig jaar freelanceplatform YoungOnes en kannibaliseert daarmee deels zijn eigen markt. „Maar als ze het zelf niet doen, doet een ander het.”