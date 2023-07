Ghosn: niet uit op wraak met eis 1 miljard dollar van Nissan

„Waar ik naar op zoek ben, is geen wraak”, zei Ghosn dinsdag via een videoverbinding tijdens een evenement georganiseerd door de Foreign Correspondents Club of Japan. „Ik wil er gewoon voor zorgen dat alle criminelen en samenzweerders niet rustig in hun bed kunnen slapen na wat ze hebben gedaan.”

„Nissan heeft mij veel schade veroorzaakt, schade die niet kan worden hersteld”, verklaarde de 69-jarige Ghosn, die zelf nog steeds strafrechtelijk en civielrechtelijk wordt vervolgd in Japan. „Het enige wat ik kan krijgen is een kleine vergoeding.” De oud-topman die de alliantie van Nissan met Renault en Mitsubishi Motors heeft opgezet, diende zijn schadeclaims in juni in bij de openbare aanklager van het Hof van Cassatie in Libanon, die een hoorzitting heeft gepland voor september.

Ghosn, die zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit heeft, werd in 2018 afgezet als topman en gearresteerd in Japan vanwege vermeend financieel wangedrag bij Nissan. Zo zou hij bedrijfsgeld voor privédoeleinden hebben gebruikt, wat hij nog altijd ontkent. Omdat hij meende in Japan geen eerlijk proces te krijgen ontsnapte hij eind 2019 op spectaculaire wijze via Turkije naar Libanon. Daarbij zou hij zich hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur.

Ghosn werd in 1999 door Renault naar Japan gestuurd om het noodlijdende Nissan uit het slop te trekken. De Japanse autofabrikant kreeg daarbij een grote geldinjectie van zijn Franse partner. Later werd hij topman van zowel Renault als Nissan en voorzitter van de alliantie.

Ghosn ging ook in op de pogingen van Renault en Nissan om hun moeizame samenwerking weer op de rails te krijgen. Zo is er volgens hem nog altijd „veel wantrouwen” tussen de twee autofabrikanten en proberen ze een soort „mini-alliantie” te sluiten. „Wat je uiteindelijk gaat zien is slechts een zeer kleine en beperkte samenwerking tussen de twee bedrijven.” Ook omschreef hij het plotselinge vertrek van operationeel directeur Ashwani Gupta bij Nissan vorige maand als een „soap opera.” „Gupta heeft geluk gehad dat hij niet in de gevangenis is beland”, aldus Ghosn.