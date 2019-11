Lelystad Airport kan elk moment openen. Ⓒ Aerovista

Lelystad - Lelystad Airport is klaar om vakantievluchten te ontvangen met de officiële start vandaag van de luchtverkeersleiding. In totaal werken er vanaf donderdag dertien verkeersleiders en elf assistenten op de verkeerstoren. Het probleem is alleen dat er geen grote vliegtuigen zijn.