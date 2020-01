BlackRock stelt klimaattransitie centraal

Vervuilende bedrijven als steenkoolmijnen krijgen een kleinere rol bij BlackRock. Ⓒ AFP

New York - De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, heeft klimaattransitie centraal gesteld in zijn beleggingsstrategie. De beleggingsreus zal voortaan vervuilende bedrijven als steenkoolproducenten afstoten en mijden in toekomstige investeringen.