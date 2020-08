Ahoy ontslaat 40% van personeel

Het gaat bij Ahoy, een van de grootste evenementenaccommodaties van het land, om een voorgenomen reorganisatie. De adviesaanvraag voor het ontslag ligt ter beoordeling bij de ondernemingsraad.

Dit jaar had het ’kroonjaar’ moeten worden voor Ahoy, gelegen nabij Rotterdam Zuidplein. In mei zou in de zalen het Eurovisiesongfestival worden gehouden, maar dat werd vanwege de vrees voor het coronavirus afgeblazen.

Ahoy meldt donderdag behalve het ontslag van flexkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband ook het vertrek van personeel met een vast contract.

Zesdaagse van Rotterdam in Ahoy. Ⓒ FOTO RIAS IMMINK

Op 13 maart dit jaar werd het complex van Rotterdam Ahoy, na de aankondiging van veiligheidsmaatregelen door het kabinet, gesloten voor evenementen. Eind juni kon een aantal activiteiten weer hervat worden, maar die hadden een zeer beperkte omvang, aldus de organisatie. Ze konden niet in de schaduw staan van de jaarlijks vijfhonderd evenementen, goed voor zo’n 1,5 miljoen bezoekers aan de Maasstad.

Volgens een verklaring van directeur Jolanda Jansen is de ’pijnlijke ingreep helaas noodzakelijk’ om de voortgang van Rotterdam Ahoy zeker te stellen.

Jeugdvakantieland, jaarlijks vaste prik in Rotterdam Ahoy. Ⓒ FOTO ANP

Jansen: ’De evenementenbranche wordt ontzettend hard geraakt door deze crisis en de toekomst is nog uiterst onzeker. We hebben te kampen met een enorm verlies, met als gevolg bezuinigingsmaatregelen om de organisatie weer financieel gezond te krijgen.’

Ook andere organisatoren grijpen in vanwege geslonken inkomsten. In juli meldde RAI Amsterdam 125 banen te moeten schrappen.