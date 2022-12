Verkoop op vliegtickets.nl stilgelegd, klap door coronacrisis

Op de site van vliegtickets.nl wordt het staken van de verkoop aangekondigd. Een reden wordt niet gegeven. Wel krijgen reizigers die al een ticket hebben ontvangen de bevestiging dat hun reis doorgaat.

Iedereen die wel heeft geboekt maar nog geen ticket of reservering heeft, krijgt het advies om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij, het hotel of de verhuurder van de gereserveerde auto. Contact opnemen met de klantenservice van vliegtickets.nl heeft geen zin omdat deze afdeling is gesloten.

„Passagiers moeten voor nu even afwachten”, zegt luchtvaartjurist Hendrik Noorderhaven. „Heb je een bevestigde boeking met een e-ticket of instapkaart dan is er niets aan de hand. Heb je betaald, maar nog geen bevestiging voor nu even afwachten tot het bedrijf zelf meer nieuws geeft. Dit is heel vervelend voor de gedupeerde reizigers.”

Otravo organiseert zelf geen reizen of vluchten. Het bedrijf is een bemiddelaar tussen klanten en aanbieders van vluchten en vakanties. Omdat Otravo zelf eigen vliegtuigen of hotels heeft, kan het de goedkoopste aanbiedingen selecteren voor reizigers.

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt in een reactie dat klanten die al een ticket van hen via de Otravo-bedrijven hebben geboekt gewoon op reis kunnen gaan. „We zijn in overleg met IATA over eventuele uitstaande betalingen van Otravo, maar verwachten geen grote schade hierdoor”, aldus de zegsvrouw vrijdagavond.

Coronacrisis

Net als de hele reisbranche heeft Otravo een forse klap gekregen door de coronacrisis. In die periode lag het reisverkeer op een laag pitje en vielen de inkomsten van het bedrijf zwaar terug. Otravo hanteert verschillende merken in verschillende landen: Travelgenio.com, Tripmonster.com, Travel2be.com, Schipholtickets.com, WTC.nl, Vliegtickets.nl, Vliegtickets.be, Flygstolen.se, Greitai.lt, Bookinghouse.ee and Flysiesta.lv. Het bedrijf is geen lid van de SGR, het garantiefonds dat reizen van gedupeerde reizigers vergoedt bij faillissementen.

„Dat Otravo nu de stekker eruit trekt kwam als een volslagen verrassing. De timing is vreemd, want reisbedrijven gaan vaak failliet in september. De grote boekingsgolf is vanaf kerst tot en met januari en staat feitelijk voor de deur. Het lijkt er nu op dat ze de salarissen niet meer konden of wilden betalen”, zegt Noorderhaven van EU Claim.

Al deze sites hebben de activiteiten gestaakt. Omdat Otravo al langer in de problemen zit, is gepoogd via verkoop van bedrijfsonderdelen weer geld binnen te halen. Dat is alleen gelukt met de verkoop van het bedrijfsonderdeel Vakantiediscounter. Dat bedrijfsonderdeel is sinds augustus onderdeel van de Britse investeringsmaatschappij 3i.