ABN Amro: hoofdkantoor en 2800 banen weg

Dat maakte de bank maandagmorgen bekend. Het hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan nabij station Amsterdam-WTC gaat volgend jaar in de verkoop. ABN Amro verwacht dat de verkoop een winst oplevert.

De bank zegt het gebouw hoe dan ook tot 2025 te blijven huren. Een groot deel van het personeel zal dan gaan werken op het voormalige hoofdkantoor in de Bijlmer, dat de komende jaren duurzaam wordt verbouwd. „Het zal vervolgens fungeren als hoofdvestiging voor de meeste medewerkers die nu werken op het hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuidas”, laat de bank weten. Het kantoor aan de Zuidas blijft wel de hoofdvestiging, benadrukt de bank.

Door verdere digitalisering, verwacht ABN Amro ook met minder personeel verder te kunnen. Tot en met 2024 zal het aantal arbeidsplaatsen bij de bank met ongeveer 15% van de huidige 18.952 dalen.

De nieuwe ontslaggolf van ruim 2800 man zal vanaf volgend jaar van start gaan. ABN Amro stelt dat gedwongen ontslagen worden beperkt door natuurlijk verloop en omscholing naar nieuwe rollen bij de bank.

Ook gaat ABN Amro, net als concurrenten ING en Rabobank onlangs bekendmaakten, verder het met sluiten van filialen. Om hoe veel vestigingen het gaat maakt de bank nog niet bekend. ABN Amro stelt dat ‘financiële coaches’ klanten blijven ondersteunen: „Zodat zij toegang houden tot bankdiensten.”

De vakbonden hopen dat ABN Amro overbodig personeel dat bij de bank niet kan overstappen naar een andere baan actief gaat helpen aan ander werk. „Veel mensen zullen vandaag met een knoop in hun maag aan het werk gaan”, verwacht onderhandelaar Aletta Bulsink van CNV Vakmensen.

Volgens Bulsink zal de helft van de geplande 2700 tot 2800 banenreductie via natuurlijk verlopen: „Voor de andere helft ligt er dus een grote uitdaging. Mogelijk kunnen zij via omscholing op een andere plek bij de bank aan het werk. Maar dat zal niet voor iedereen mogelijk zijn. Dat betekent dat er een forse inspanning nodig is om iedereen op een zorgvuldige manier naar ander werk te begeleiden. We verwachten dat ABN Amro daarin ook zijn verantwoordelijkheid neemt.”