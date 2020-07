Kamer ziet ’vertrekboete’ voor multinationals wel zitten

„Brutale wetgeving”, noemt GL-Kamerlid Snels zijn voorstel dat hij vandaag bekendmaakt. In zijn initiatiefwet wordt geregeld dat bedrijven die verhuizen naar een land zonder dividendbelasting, bij verhuizing een eindafrekening van de fiscus krijgen. En als de wet wordt aangenomen, geldt die afrekening met terugwerkende kracht tot deze vrijdag.

Streep

Het wetsvoorstel van Snels heeft in wezen vooral consequenties voor bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk willen vertrekken. Dat is een van de weinige grote westerse landen waar geen dividendbelasting wordt geheven. „Als een land naar bijvoorbeeld Duitsland wil vertrekken is dat ook jammer, maar kan dat zonder afrekening”, zegt Snels.

Het plan zou wel een flinke streep door de rekening zijn voor Unilever en Shell. Eerstgenoemde wil een streep zetten door zijn Nederlandse hoofdkantoor en alleen het Britse hoofdkantoor in stand houden. En oliegigant Shell zei afgelopen week dezelfde stap te overwegen.

Maar als de wet van Snels doorgang vindt, wacht hen door de terugwerkende kracht bij die verhuizing een forse afrekening. Volgens Snels gaat dat bij deze bedrijven al snel om ’vele miljarden’ euro’s. Bij vertrek moet een bedrijf dan 15 procent belasting betalen over het vermogen van de onderneming minus de aandelenwaarde. Het bedrag dat overblijft zijn volgens Snels de ’stille winstreserves’ van het bedrijf.

’Spannende wetgeving’

De terugwerkende kracht was volgens Snels nodig om te voorkomen dat bedrijven vooruitlopend op zijn wetsvoorstel snel Nederland zouden verlaten. „Nu hangt het boven de markt en zullen bedrijven er rekening mee moeten houden.” Snels noemt het door de terugwerkende kracht wel ’spannende wetgeving’ en hoopt deze zomer juridisch advies van de Raad van State te krijgen. „Dan kan het politieke, maatschappelijke en juridische debat beginnen.”

Het plan heeft politiek in elk geval kans van slagen. Een meerderheid van de Kamer geeft aan sympathie te hebben voor zijn plan. Dat gaat om zowel coalitiepartijen (CDA, D66, ChristenUnie) als de oppositie (SP, SGP, Denk). VVD en PvdA houden de boot af en zeggen het voorstel nog te willen bestuderen. Premier Rutte wil ook nog niet reageren.