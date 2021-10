Winkelcentra Unibail nog flink onder oude niveau

URW heeft wereldwijd 85 winkelcentra, waarvan vier in Nederland. De totale omzet zat in het derde kwartaal op 92% van het niveau van hetzelfde kwartaal in 2019. Vanwege de lockdowns vorig jaar is een vergelijking met een jaar geleden weinig zinvol.

Het bezoekersaantal lag in het derde kwartaal 80% lager dan in 2019. Nederland zat daarbij met 69% in de achterhoede.

Doordat de winkels weer beginnen te draaien, verbetert ook de huurbetaling van de winkeliers aan URW. Het concern kon in het derde kwartaal 88% van de huur incasseren. Dat was in het tweede kwartaal 80%.

Het concern is wel tevreden over het herstel van de omzet en de terugloop van de leegstand in de winkelcentra. In de VS is de leegstand afgenomen van 14% in juni naar 11,8% in september. Op het Europese vasteland ging de leegstand in die periode van 5% naar 4,9%.

De aangepaste winst per aandeel gaat uitkomen op „tenminste €6,75”, zo verwacht URW. Dat is iets boven het niveau van 2020, als rekening wordt gehouden met desinvesteringen.

Voor het laatste kwartaal van dit jaar rekent URW, dat een omzet van €1,6 miljard had in de eerste negen maanden van dit jaar, op een verder herstel. Winkeliers zouden daarom kunnen profiteren van de belangrijke feestdagenperiode.