Akkoord Senaat VS over steunpakket van $2 biljoen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering heeft een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van ongeveer 2 biljoen dollar (1850 miljard euro) om het land en de economie te helpen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Het akkoord was bereikt na urenlange onderhandelingen tussen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, en de minister Steven Mnuchin (Financiën).