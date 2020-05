'AEX verder omhoog na forse winstbeurt'

De Amerikaanse farmaceut Moderna meldde maandag dat alle 45 proefpersonen, die aan het fase 1-onderzoek naar een experimenteel coronavaccin meededen, antistoffen ontwikkelden die het longvirus konden 'neutraliseren'. Het vaccin veroorzaakte verder geringe bijwerkingen. De volgende fase van de studie begint naar verwachting in juli.

Op het Damrak bevestigde JDE Peet's, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, binnen enkele weken naar de beurs in Amsterdam te willen gaan. Voor de beursgang geeft het bedrijf aandelen uit, waarmee naar verwachting 700 miljoen euro aan nieuw kapitaal wordt opgehaald. Ook krijgen bestaande aandelen een beursnotering.

Air France

Air France maakte bekend komende weken geleidelijk diverse binnenlandse en Europese vluchten te hervatten, evenals sommige verbindingen naar overzeese gebieden van Frankrijk. De zustermaatschappij van het Nederlandse KLM hoopt zo eind juni weer ongeveer 15 procent van haar normale vluchtschema te kunnen aanbieden.

NIBC kondigde aan voorafgaand aan de overname van de Haagse zakenbank door Blackstone toch zijn dividend te willen uitkeren ondanks de coronacrisis. Dat is nodig om de deal met de Amerikaanse investeerder niet in de weg te zitten. Volgens Blackstone zou de financiering van de deal in gevaar komen als NIBC zijn dividend niet zou uitkeren. Met grote aandeelhouders Flowers & Co en Reggeborgh Invest is afgesproken dat zij voorlopig het dividend niet zullen innen.

Stevige winsten

De Europese beurzen sloten maandag met stevige winsten. De AEX-index steeg 3,9 procent tot 519,89 punten. De MidKap klom 4 procent tot 698,30 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 5,7 procent aan. Ook Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 3,9 procent hoger op 24.597,37 punten. De brede S&P 500 steeg 3,2 procent en technologiebeurs Nasdaq won 2,4 procent.

De euro was 1,0919 dollar waard tegen 1,0887 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen iets omhoog na stevige opmars op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 32,25 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 35,00 dollar.