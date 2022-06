Mes in aandeel Amazon paait kleine beleggers

Premium Financieel

Nieuwe eigenaren houden Blokker en Hema in leven: ’Groen is juiste richting’

Blokker (126) en Hema (96) zijn iconische namen in de winkelstraat. Hele generaties Nederlanders zijn ermee opgegroeid. Beide winkelformules keken in de afgelopen tien jaar meermalen de dood in de ogen. Nieuwe eigenaren hebben ze nieuw leven ingeblazen en een V&D-scenario voorkomen. Vraag is hoe...