Golf aan klachten over Saxo Bank houdt aan

Volgens Hoogstraten gaan de meeste klachten over de slechte bereikbaarheid van Saxo na de overname van BinckBank. Klanten trekken eveneens aan de bel over een test die zij moeten doen om in bepaalde beleggingsproducten te mogen handelen, terwijl zij die test al eerder succesvol hebben afgelegd.

„Ook zijn er vele klachten inzake marginverplichtingen en het niet kunnen handelen in bepaalde turbo’s, terwijl dat bij Binck wel kon. Een veelvoorkomende klacht is ook dat de transactie/rendement-geschiedenis van klanten na de overstap naar Saxo niet meer zichtbaar is. Tevens zijn er problemen bij het overstappen naar een andere broker en bij het sluiten van de Saxo-rekening”, somt Hoogstraten op.

Slecht bereikbaar

Saxo is sinds 2019 eigenaar van BinckBank. Het overzetten van ruim 500.000 Binck-klanten naar het handelsplatform van Saxo leidt momenteel tot een golf aan klachten. Klanten die contact willen opnemen met de beleggersbank, stuiten op een slecht bereikbare klantenservice.

Hoogstraten zegt Saxoclaim.nl ’uit frustratie’ te zijn begonnen door zijn problemen als Binck-klant. Die zijn inmiddels opgelost. Maar hij wil zijn website als juridische stok achter de deur gebruiken, zodat de bank de klachten van klanten sneller gaat oplossen.

„Wij zijn druk doende om alle klachten in kaart te brengen”, zegt Hoogstraten. „Wij hebben nog geen contact gehad met Binck/Saxo. Wij zullen eerst overleggen met een juridisch adviseur.” Op Saxoclaim.nl kunnen gedupeerde klanten zich aanmelden met als doel om bij voldoende animo samen een rechtszaak tegen Saxo te beginnen.

Directeur Saskia Klep van Saxo Bank Nederland erkende vorige week dat de beleggersbank slecht bereikbaar was ondanks een verdubbeling van de medewerkers die vragen van klanten beantwoorden. „Ik vind dit ongelooflijk vervelend. Elke klagende klant is er een te veel”, zei Klep.

AFM

De AFM meldt trouwens dat klanten van Binck en Saxo met hun klachten ook terechtkunnen bij het Meldpunt Financiële Markten van de toezichthouder. „Afhankelijk van het aantal of de ernst van de signalen wordt verder onderzoek gedaan”, aldus een AFM-woordvoerster.