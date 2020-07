’Nina Storms in Monaco gehoord over fraudezaak’

„Er is onlangs aangifte gedaan in een financiële zaak, waarbij Nina slachtoffer is. Naar aanleiding daarvan is ze vrijdag in Monaco gehoord, omdat justitie haar kant van de kwestie wilde horen”, bevestigt voormalig ’Breekijzer’ Pieter Storms telefonisch.

Geheimhouding

Het is vooralsnog gissen waar Nina precies slachtoffer van is geworden. Haar man zegt verder geen toelichting op de kwestie te kunnen geven. „Er rust geheimhouding op het onderzoek, waardoor we er van justitie niks over mogen zeggen”, aldus Storms.

Het verhoor over de zaak heeft vrijdag volgens hem kort geduurd, omdat Nina momenteel bedlegerig is. „Ze heeft al enkele weken last van duizeligheden.” Nina kan om die reden ook niet zelf aan de telefoon komen.

Breekijzer

Nina Storms is vooral bekend van het debacle in 2000 bij de beursgang van het internetbedrijf World Online, waarvan zij de oprichtster was. Twaalf jaar geleden trad zij in het huwelijksbootje met Storms, de voormalige presentator van het televisieprogramma ’Breekijzer’ waarin hij indertijd consumentenproblemen op onconventionele wijze oploste. De burgemeester van Monaco verbond het liefdespaar in 2008 in de echt.