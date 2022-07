Steeds minder kinderen gevaccineerd, mazelen en polio keren terug

De daling klinkt niet meteen alarmerend, maar volgens Jeanne-Marie Hament, programmamanager rijksvaccinaties bij het RIVM is het wel belangrijk om die vaccinatiegraad weer omhoog te krijgen. „We zien het liever stijgen, dan dalen. Kijk bijvoorbeeld naar de mazelen. Daarvoor is een dekkingsgraad van 95% nodig volgens de World Health Organisation. In Nederland zitten we nu tegen de 92%.”

Mazelen lijkt in eerste instantie onschuldig, maar wanneer veel kinderen het krijgen, zitten daar volgens Hament vaak sterfgevallen tussen. We waren afgelopen jaren goed op weg om de mazelen de wereld uit te krijgen, maar doordat tijdens de coronapandemie wereldwijd veel vaccinatieprogramma’s hebben stilgelegen zien we ziektebeelden, waaronder mazelen, terugkeren.”

Ook polio keert terug

Ook polio is een voorbeeld van een ziekte die terugkeert. Nog niet in Nederland, maar wel in Oekraïne, Afrika en het Midden-Oosten. „Eigenlijk bestaan voor infectieziekten geen grenzen. Al is het natuurlijk van belang dat iedere land zijn vaccinatieprogramma goed op orde heeft”, zegt Hament.

De vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties is iets lager dan een jaar eerder. Dat kwam voor een deel doordat sommige vaccinaties door de corona-epidemie later zijn gegeven dan normaal. Zo zijn groepsvaccinaties uitgesteld. Ook moesten afspraken voor een vaccinatie soms worden verzet als een ouder of kind in isolatie moest.

Maar als de vaccinaties meegeteld worden die wat later zijn gegeven dan normaal, is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties nog steeds iets lager dan een jaar eerder. Voor baby’s tot 2 jaar is het verschil dan nog ongeveer 1 procentpunt. Voor oudere kinderen is dat 1-2 procentpunt.