Beursanalist Ruurt Hazewinkel (92) overleden

Enkele maanden voordat de beurzen in oktober 1987 wereldwijd kelderden, kondigde Hazewinkel in De Telegraaf al aan dat hij pessimistisch was over de aandelenmarkten. Hij had daarom de aandelenposities van zijn klanten grotendeels verkocht.

„Hiermee was zijn naam als technisch analist definitief gemaakt”, laat Optimix weten. „We zullen Ruurt enorm missen.”

Ervaringen in boek vastgelegd

In 2011 legde Hazewinkel zijn ervaringen als belegger vast in het boek Turning points. Hij gaf daarin uitleg over 80 jaar beursgeschiedenis aan de hand van 56 grafieken.

Bij het bepalen of aandelen koopwaardig of juist te duur waren, maakte Hazewinkel decennialang gebruik van een eigen model dat gebaseerd was op het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van een beursindex zoals de AEX of S&P 500. Als dit gemiddelde ten minste 5% boven een bereikt dal stond, moesten beleggers volgens Hazewinkel aandelen kopen. Omgekeerd gold dat de technisch analist zijn stukken rigoreus verkocht, zodra het gemiddelde zich 5% onder een top bevond.

Volgens Hazewinkel werkte deze methode vrijwel altijd. Beleggers werden daarmee vooral beschermd tegen diepe dalen op de beurs.