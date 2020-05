Werkloosheid schiet omhoog ondanks coronasteun bedrijven

Dat maakt uitkeringsinstantie UWV bekend. In april werden 74.000 nieuwe uitkeringen aangevraagd, een stijging van 56 procent vergeleken met een maand eerder. „Dit is een heel heftige toename”, zegt Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige van het UWV. „Dit heb ik nog nooit eerder gezien.”

Het gaat voor een groot deel om flexwerkers. Arbeidsmarktexperts vrezen dat nu vaste werknemers aan de beurt zijn. Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil bedrijven meer ruimte geven om te reorganiseren door de ontslagboete af te schaffen die nu nog in het steunpakket zit.

De vakbonden zijn hierop tegen. Er is hard gewerkt aan een compromis, maar dat is vooralsnog mislukt. Dinsdag kwamen de minister en de bonden er in een langdurig overleg niet uit.