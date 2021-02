Tefaf naar september

Al in oktober vorig jaar was duidelijk dat de kunstbeurs in Maastricht hoogstwaarschijnlijk niet met publiek kon plaatsvinden in maart zoals traditie wil. Het bestuur opteerde toen voor mei/juni dit jaar. Echter, ook hier is de nieuwe voorzitter Hidde van Seggelen, die Nanne Dekking na een periode van drie jaar opvolgde, op teruggekomen. Hij wil de beurs nu laten plaatsvinden van 11 tot 19 september.

Een select groepje genodigden mag al op donderdag 9 en vrijdag 10 september de beurs bezoeken. Meer dan 275 prestigieuze dealers uit meer dan twintig landen creëren een etalage voor de beste kunstwerken die er momenteel op de wereldmarkt zijn. Naast oude meesters, antiek en klassieke oudheden die ongeveer de helft van de Tefaf beslaan, zijn er ook moderne en hedendaagse kunst, fotografie, sieraden, 20e-eeuwse design en werken op papier.

Van Seggelen zei in oktober: „Het is onze missie om kunstliefhebbers, verzamelaars en kunstinstellingen te inspireren, waarbij de veiligheid van de Tefaf-gemeenschap natuurlijk onze hoogste prioriteit is. We vinden het belangrijk om juist in de huidige, onzekere omstandigheden een bijdrage te leveren aan een goed functionerende kunstmarkt waarin onze exposanten kunnen gedijen.”

Van Seggelen is al vele jaren met zijn galerie in hedendaagse kunst aanwezig op de Tefaf. Hij verhuisde vorig jaar van Londen naar Hamburg. Bekend is dat hij in discussies over de plek van de internationale toonaangevende kunstbeurs altijd voor Maastricht heeft gepleit, toen andere steden de Tefaf binnen probeerden te hengelen. Onder Dekking werd een 10-jarig contract met de Limburgse hoofdstad gesloten dat verder de intentie heeft Maastricht ook voor de toekomst de locatie van de beurs te laten zijn. De Tefaf betekent voor de Limburgse economie een stimulans van vele tientallen miljoenen euro’s.