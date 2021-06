Vijf vragen: blijft de hypotheekrente stijgen?

Al ruim 25 geldverstrekkers hebben hun hypotheekrentes verhoogd. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Zoals hypotheekexperts al voorspelden, gaan de rentes na een lange daling weer omhoog. Maandag voegde marktleider Rabobank zich in het rijtje geldverstrekkers dat de hypotheekrente heeft verhoogd. Voorlopig gaat het in kleine stapjes. Moeten we vrezen voor erger?