Profiel Eli Rozenberg: jongensdroom bij El Al

De nieuwe El Al-eigenaar Eli Rozenberg Ⓒ Foto El Al

Eli Rozenberg gaat doen wat voor velen een jongensdroom lijkt. De 27-jarige Israëliër, die zich in Jeruzalem bezighoudt met het bestuderen van heilige boeken, heeft dinsdag met zijn bedrijf Kanfei Nesharim een bod uitgebracht op de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, wiens operatie op 1 juli is gestaakt in verband met corona.