Kleine plussen bij opening Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht hoger geopend. Beleggers op Wall Street buigen zich over het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat zwakker uitviel dan verwacht. Verder blijft de aandacht uitgaan naar de politieke ontwikkelingen in Washington rond een nieuw steunpakket om de economie van de Verenigde Staten door de coronacrisis te loodsen.