Belangrijke conferentie Apple staat in teken van VR-bril

Met de VR-bril, die Reality Pro zou moeten gaan heten, wil Apple volgens de geruchten virtual en augmented reality (AR) combineren. Dat laatste is het over de gewone wereld heen leggen van virtuele zaken zoals in de lucht hangende pijlen voor een routeplanner.

Anders dan bij andere VR-brillen zou hier geen controller voor nodig zijn, bewegingen met de handen zijn genoeg. Ook is de bril naar verwachting handzamer omdat deze gebruikmaakt van een externe batterij.

Facebook-moeder Meta Platforms sneed concurrent Apple donderdag al ietwat de pas af door VR-bril Meta Quest 3 aan te kondigen, die ook de echte wereld om de gebruiker heen kan meenemen in de beleving. Dit apparaat komt evenwel pas in het najaar op de markt.

Nieuwe laptops, besturingssysteem

Maar Apple gebruikt het belangrijke WWDC-congres, dat dit jaar weer grotendeels online plaatsvindt vanuit Cupertino in Californië, om nog meer nieuwe snufjes aan te kondigen. Zo rekenen experts op verschillende nieuwe MacBook-laptops, waarvan de nieuwe Air van 15 inch het meest in het oog springt. Lang was een scherm van 13 inch de standaard binnen de relatief betaalbare Air-lijn.

Verder wordt er gerekend op de onthulling van besturingssysteem iOS 17. Ook is de verwachting dat Apple gaat aankondigen hoe het apps van buiten de eigen App Store op de apparaten gaat toelaten, zoals de Europese Unie graag wil.