Premium Het beste van De Telegraaf

Brussel broedt nog op list Duitsers leggen bom onder EU-verbod op benzineauto’s van Timmermans

Door Alexander Bakker en Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Vanuit autoland Duitsland met zijn royale Autobahn, is een stokje gestoken voor de verwachte goedkeuring van het verbod op verkoop van nieuwe auto’s met CO2-uitstoot vanaf 2035. Ⓒ FOTO Getty Images

Brussel/Berlijn - Komt er dan toch geen EU-verbod op nieuwe benzine- en dieselwagens in 2035? Politieke verdeeldheid in de Duitse regering brengt de hele Europese Unie in onzekerheid en legt een bom onder de autowet van eurocommissaris Timmermans.