Chinese Tesla-rijders boos over prijsverlaging

Door de prijsverlaging zijn Tesla’s Model 3 en Model Y nu tot bijna een kwart goedkoper dan de prijs die Chinezen er een paar maanden terug nog voor moesten neertellen. Vergeleken met consumenten in de Amerikaanse thuismarkt van Tesla zijn Chinezen inmiddels bijna de helft voordeliger uit. „Het is misschien een normale zakelijke praktijk, maar dit is niet hoe een verantwoordelijke onderneming zich zou moeten gedragen”, klaagde een Tesla-eigenaar die zaterdag protesteerde bij het leveringscentrum van het bedrijf in een voorstad van Shanghai.

Subsidieregeling

Veel demonstranten kochten hun Tesla vlak voor de jaarwisseling om nog te profiteren van een subsidieregeling die eind 2022 afliep. Ze geven aan dat ze toen niet hadden verwacht dat Tesla zijn prijzen zo kort daarna zo fors zou verlagen als het concern nu heeft gedaan. Tesla is evenwel niet van plan om hun nu te gaan compenseren, heeft een woordvoerder laten weten aan persbureau Reuters.

Tesla verlaagde vorig jaar ook al de prijzen in China om de verkoop van zijn auto’s te stimuleren. Sinds 2019 vindt de productie van de Model 3 en de Model Y bovendien plaats in Shanghai. Vanuit die fabriek verscheepte Tesla vorig jaar ruim 700.000 voertuigen, goed voor 54% van de wereldwijde verkoop van Tesla’s.