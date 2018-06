Belasting op arbeid omlaag

Deze €1 miljard wordt ingezet om de belasting op arbeid te verlagen. Evenals de Koning in zijn troonrede sprak Dijsselbloem zijn zorg uit over de hoge werkloosheid. ,,Volgend jaar zijn er 605.000 werklozen en dat is nog altijd veel te veel."

Verder zag hij enkele lichtpuntjes, maar plaatste daar tegelijkertijd kanttekeningen bij. ,,Het financiële evenwicht bij zowel de overheid als de huishoudens is hersteld. En de huizenmarkt trekt aan, maar nog altijd staan de huizen van miljoenen huishoudens onder druk. Het vertrouwen in de banken moet van ver komen. De internationale onrust geeft veel onzekerheid. Wij kunnen ons dus niet rijk rekenen."

De Nederlandse economie zal dit jaar met 0,75% groeien, terwijl in 2015 een plus van 1,25% wordt voorzien geholpen door een toename van de consumptie van huishoudens, aantrekkende investeringen en de export. De werkloosheid zal volgend jaar licht gaan dalen naar 6,75%.

De inflatie blijft voorlopig nog zeer laag met 1% in 2014 en 1,25% in 2015. Het overheidstekort komt in 2014 uit op 2,6% van het binnenlands bruto product (BBP) en dalen naar 2,2% in het komende jaar.