Klein verlies Damrak na raketaanvallen Iran

De AEX-index noteerde 0,5% lager bij 606,8 punten. De AMX-index stond 0,5% lager bij 917,2 punten.

Europese beurzen noteerden 0,4 tot 0,6% in het rood na de aanvallen van de Iraanse Revolutionaire Garde op VS-bases in Irak. De DAX in Frankfurt zakte 0,7%. Daar daalde het aantal fabrieksorders. Het Franse Renault stond in de belangstelling: Seat-topaman Luca de Meo stapt op bij de Volkswagen-dochter en is volgens zakenblad Les Echos kanshebbeer als ceo van Renault na het ontslag van Thierry Bolloré.

Wall Street ging dinsdagavond in het rood dicht. Vlak voor de raketaanvallen noteerde de Dow 0,4% verlies, ondanks meevallende macroeconomische cijfers. Het aandeel Boeing staat vanmiddag in de belangstelling na de crash van een 737 in Iran.

In Azië sloot de Nikkei-index van Japan 1,6% lager. Samsung steeg 1,8% op beter dan verwachte winst, onder andere vanwege zijn chipproductie.

Futures voor de termijncontracten van ruwe Brentolie ging dinsdag op woensdag 5% omhoog. Woensdagochtend zakte Brent al onder de $70-grens. OPEC meldde voldoende voorraad aan te houden om schommelingen op te vangen.

De instroom van kapitaal naar goud, dat even boven $1600 kwam, raakte bijna het record van 2012. Amerikaanse, Duitse en Nederlandse staatsobligaties werden nog gewilder.

Rabobank-analist Philip Marey meldde dat de bank voorziet dat de Federal Reserve vanwege een lichte recessie in de loop van 2020 de beleidsrente naar 0% terugbrengt om de Amerikaanse economie te stimuleren. De euro bleef bij $1,11548 vlak. Bitcoin kwam boven $8000.

Militaire actie dreunt door

Bij de hoofdfondsen reageerde Unilever met 1,4% daling op een adviesverlaging van HSBC tot ’afbouwen’, komend van houden, bij een koersdoel van €46.

Energiebedrijf Shell reageerde wel met winst (+0,4%). Bloomberg meldde ook dat de export van geraffineerde producten vanuit heel Europa richting de VS is ingezakt, sinds januari 2017 is volgens trackers van olie- en gasschepen niet zo weinig geëxporteerd.

Aandelen van banken, zoals in Nederland van ABN Amro en ING, zitten voor beleggers achterin de portefeuille: vanaf 10 januari gaan de Europese kostbare antwitwasboetmaatregelen in. De kosten voor banken en risico’s nemen toe, aldus een sectorrapport van Bloomberg.

ING meldde zijn analytics-onderdeel Katana Labs als spin-off in de markt te zetten.

Led-verlichtingverkoper Signify kreeg een koopadvies van Bank of America, komend van neutraal.

Bij Air France KLM kwam het fonds Sandbar Takes met 0,6% belang aan boord. Het luchtvaartconcern brengt gevaren van vluchten boven Iran en Irak in kaart, zo meldde het.