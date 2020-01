Unilever legt opleving AEX aan banden

De AEX-index noteerde rond kwart voor vier fractioneel lager bij een stand van 609,93 punten. De AMX-index ging 0,3% vooruit naar 924,31 punten.

De DAX in Frankfurt koerste 0,3% hoger. In Duitsland daalde het aantal fabrieksorders. Het Franse Renault stond in de belangstelling: Seat-topaman Luca de Meo stapt op bij de Volkswagen-dochter en is volgens zakenblad Les Echos kanshebbeer als ceo van Renault na het ontslag van Thierry Bolloré. Parijs klom 0,2%.

Joost van Leenders, macro-econoom bij Kempen, ziet bij beleggers na de militaire vergeldingsactie van Iran op Amerikaanse doelen in Irak een initiële reactie als bij de Amerikaanse aanval van afgelopen week. „Een sell-off wordt gelijk gevolgd door een herstel van de koersen. Als de reactie van Iran hierbij blijft, dan kan president Trump daarmee tevreden zijn. Het meest significante dat we eigenlijk al wisten is dat het buitenlandse beleid van Amerika uitermate onvoorspelbaar is.”

Leenders houdt een slag om de arm over het beursklimaat. „Hoewel de wil bij de aandelenmarkten om omhoog te gaan er nog steeds is, blijven we voorzichtig gelet op de waarderingen. Vooral als je kijkt naar de VS zijn aandelen op basis van de winstverwachtingen behoorlijk duur aan het worden.” Wall Street liet vanmiddag bij de aftrap overwegend kleine winsten zien.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de schade op de aandelenmarkten beperkt bleef doordat Iran een gematigde vergeldingsreactie heeft gegegeven op de Amerikaanse raketaanslag van eind vorige week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood. „Het lijkt er op dat Iran zich bewust heeft ingehouden. Beide partijen hebben ook geen belang bij een verdere escalatie van de situatie in de Golf-regio. Het is te hopen dat president Trump bij zijn komende speech geen oorlogstaal gaan uitslaan naar Iran.” Om 17.00 Nederlandse tijd zal Trump een toelichtig geven op de aanval van Iran.

In de middag kwam er gunstig macronieuws uit de VS naar buiten. Volgens salarisverwerker ADP zijn er vorige maand veel meer nieuwe banen in het bedrijfsleven bijgekomen dan werd voorzien. Volgens Nijkamp draait de Amerikaanse banenmotor nog steeds goed geholpen door forse groei van de werkgelelegenheid bij de winning van schalie-olie. Wel wijst hij er op dat later dit jaar naar verwachting de banengroei in deze sector over zijn hoogtepunt heen is wat een negatieve impact zal hebben op de arbeidsmarkt in de VS.

Futures voor de termijncontracten van ruwe Brentolie gingen dinsdag op woensdag even 5% omhoog. Woensdagochtend zakte Brent al onder de $70-grens en hield 0,5% stijging. OPEC meldde voldoende olievoorraad aan te houden om schommelingen op te vangen.

De instroom van kapitaal naar goud, dat in prijs even boven $1600 kwam, raakte bijna het record van 2012 en zakte later naar $1584.

Bitcoin kwam boven $8000.

Bij de hoofdfondsen reageerde Unilever met 1,2% daling op een adviesverlaging van HSBC tot ’afbouwen’, komend van houden, bij een koersdoel van €46.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield verloor onderin 2,4%, KPN raakte 0,5% kwijt.

Zwaargewicht chipmachinemaker ASML - dat tussen hamer en aambeeld van de VS en China ligt - dikte 0,9% aan geholpen door de meevallende resultaten van Samsung en tikte een nieuwe mijlpaal aan. „Het is positief voor het sentiment dat de halfgeleidersector in trek is doordat de brede markt deze beweging doorgaans volgt”, stelt Nijkamp. Volgens analisten bij Goldman Sachs kan ASML zijn marktaandeel flink uitbreiden nu Extreme Ultraviolet (EUV) chipmachines van het bedrijf een groter commercieel succes worden. Zij wijzen er op dat een ’potentieel kantelpunt’ is bereikt voor de technologie nu de betrouwbaarheid is toegenomen.

Verzekeraar ASR had de wind stevig in de rug en steeg bovenin 3,2%. Voor Heineken hadden beleggers 0,8% meer over. Aandelen van banken zitten voor beleggers achterin de portefeuille: vanaf 10 januari gaan de Europese kostbare antwitwasboetmaatregelen in. De kosten voor banken en risico’s nemen daardoor toe, aldus een sectorrapport van Bloomberg. ABN Amro won desondanks 1,2%. ING werd 1,2% meer waard. Het bankconcern meldde zijn analytics-onderdeel Katana Labs als spin-off in de markt te zetten. Daarmee bewijst ING dat de bank veel verder is dan branchegenoten met digitalisering, alds KBC.

Shell moest 0,1% afstaan. Bloomberg meldde ook dat de export van geraffineerde producten vanuit heel Europa richting de VS is ingezakt, sinds januari 2017 is volgens trackers van olie- en gasschepen niet zo weinig geëxporteerd.

Led-verlichtingverkoper Signify (+2%) kreeg bij de midkapfondsen een koopadvies van Bank of America, komend van neutraal. Boskalis Westminster steeg met 1,3%.

Air France KLM (-2%) meldde zijn vluchten boven Iran en Irak te staken. Bij het concern kwam het fonds Sandbar Takes met 0,6% belang aan boord.

Chemiebedrijf Avantium (+11,5%) meldde een fabriek voor bioplastics in Delfzijl te openen.

ING zette Kendrion (+3,7%), de maker van elektromagneten, op zijn kooplijst. Het kan van de herstellende automarkt profiteren.

Bekijk ook: Groene belegger zet met biljoenen druk op bedrijven