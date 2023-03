Beursblog: tech en voeding brengen AEX verder herstel; verzekeraars zwak

Door redactie DFT Kopieer naar clipboard

Vandaag werd de 5-jarige beursnotering van Alfen gevierd. Dit bedrijf levert producten en diensten zoals transformatorstation, energieopslagsystemen en laadpalen voor elektrische auto’s. Zo werkt het bedrijf aan een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitsnet voor de toekomst. Ter gelegenheid van het noteringslustrum sloeg cfo Michelle Lesh de Gong in het bijzijn van het team. Het gezelschap werd ontvangen door René van Vlerken, Hoofd Noteringen, van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 741.8 0.76 %

De AEX is woensdag opnieuw flink opgeleefd tot ruim boven de grens van 740 punten. Beleggers pakken weer over een breed front aandelen op in de aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit. Vooral Prosus en Unilever vallen in de smaak. Verzekeraars liggen er zwak bij. In de Midkap speelt TKH de hoofdrol