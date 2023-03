Beursblog: Wall Street veert op na rentebesluit VS

De AEX is opnieuw flink opgeleefd tot ruim boven de grens van 740 punten. Beleggers pakken weer over een breed front aandelen op in de aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit. Vooral Prosus en Unilever vallen in de smaak. Verzekeraars liggen er zwak bij. In de Midkap speelt TKH de hoofdrol

